Рязанцы определяют, какие ожидания от нового года для них важнее

Что год наступивший нам готовит? Надеемся, что окончание пандемии и отмену QR-кодов, которые уже всем изрядно поднадоели. Само-собой, выборы губернатора, на которых, все идет к тому, что должен одержать победу действующий глава региона. Но, конечно, не все с этим могут согласиться. Кстати, Николай Любимов обещал начать реформу региональной власти – тоже ждем с нетерпением.

Что еще? Решительных действий в отношении предприятий, загрязняющих рязанский воздух. Решительных действий правоохранительных органов в отношении тех, кто призывает к экстремизму, расстрелам и прочей негодной деятельности без оглядки на их депутатский статус.

Логотип Рязанской области, которого никто не ждал, но теперь все очень ждут. Археологи приучили нас к нескончаемым находкам – почему бы еще один клад не найти? И не замахнуться ли нам на олимпийскую медаль, например, золотую? Александра Трусова должна все-таки поехать на Олимпиаду!

Что еще? Вам слово, читатель! Чтобы участвовать в голосовании, подпишитесь на наш Telegram-канал или перейдите на страницу голосования по ссылке.

Чего вы ждете от наступившего года?

Можно голосовать за несколько вариантов.

- Полной отмены QR-кодов;

- Переизбрания Николая Любимова губернатором;

- Реформы региональной власти: замены некомпетентных чиновников на профессионалов;

- Приостановки работы предприятий-загрязнителей;

- Возбуждения уголовного дела против депутата Владимира Сидорова за призывы к расстрелу;

- Суперлоготипа Рязанской области от дизайнера Лебедева;

- Новых находок археологов в Старой Рязани;

- Олимпийской медали Александры Трусовой;

- Другое (читайте мой комментарий).