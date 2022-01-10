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Происшествия10 января 2022 6:13

В ДТП под Рязанью погибла врач ОКБ Наталья Селезнева и ее отец

Еще трое родных, включая дочку, доставлены в больницу
Источник:kp.ru
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9 января на повороте к деревне Секиотово грузовик протаранил два легковых автомобиля. Фото: ryazpressa.ru

9 января на повороте к деревне Секиотово грузовик протаранил два легковых автомобиля. Фото: ryazpressa.ru

Число погибших в ДТП на трассе Р-132 «Золотое кольцо» под Рязанью увеличилось до двух. 9 января на повороте к деревне Секиотово грузовик протаранил два легковых автомобиля - Nissan Qashqai и Changan.

По информации источника ya62.ru, второй погибшей оказалась 42-летняя Наталья Селезнева, врач поликлиники Областной клинической больницы. 71-летний мужчина, о смерти которого стало известно ранее – это ее отец. Кроме того, в больницу попали ее дочь (она в ОДКБ), муж и мать.

Еще три человека, которым понадобилась медицинская помощь, находились в автомобиле Changan.