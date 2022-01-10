Снегопад и два ДТП спровоцировали в Рязани 10-балльные пробки

Пробка на пересечении улиц Дзержинского и Ленинского Комсомола по состоянию на 10 января 08:57.

Рано утром 10 января 2022 года, в первый рабочий день после новогодних празднеств, вся Рязань встала в десятибалльные пробки. Об этом сообщает веб-сервис компании «Яндекс». Основной причиной автомобильных заторов стал обильный снегопад, нерасчищенные дороги и два ДТП.

По состоянию на 08:50 аварии произошли на Московском шоссе, в районе ТРЦ «Премьер», и на выезде из Дядькова.

К настоящему времени движение затруднено на улицах Черновицкой, Братиславской, Ленинского Комсомола, Дзержинского, а также на Куйбышевском, Московском шоссе и других участках улично-дорожной сети Рязани.

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