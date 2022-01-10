Рязанский психиатр: В некоторых регионах пандемия снизила количество суицидов. Фото: https://merinovalex.ru/

Коронавирусная пандемия не способствовала резкому росту «серьезных психиатрических расстройств» в России. Об этом сообщил ТАСС доктор медицинских наук, суицидолог, профессор кафедры психиатрии РязГМУ Алексей Меринов.

По словам рязанского специалиста, когда началась пандемия многие специалисты предполагали возможный рост числа случаев суицида, даже были призывы к «активизации профилактики».

— Сейчас, по предварительным показателям, я могу сказать, что у нас ни в одном из регионов фактически какого-то заметного прироста [случаев суицида] точно нет, а в ряде регионов отмечалось снижение, — подчеркнул Меринов.

В качестве причин эксперт из Рязани назвал два момента. Первый, с отсылкой на французского социолога Эмиля Дюркгейма, когда общество подвергается серьезным внешним угрозам, снижается уровень всех «саморазрушающих вариантов поведения».

Второй признак снижения суицидальных явлений - волонтерство.

«Есть данные, что люди, которые занялись волонтерством, становятся гораздо более альтруистичны - это вызывает у многих позитивные эмоции, они поддерживают других, несут социальную ответственность. Это повышает общий дух людей многих, когда они чувствуют свою включенность в какие-то знаковые для страны и мира явления», - отметил профессор.

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