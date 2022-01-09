Мать Елены Логуновой призвала никогда не сдаваться

Мать Елены не теряет надежды. Фото: социальные сети.

Мать пропавшей Рязанки Елены Логуновой призвала никогда не сдаваться. Об этом женщина написала в Instagram.

«Никогда не сдавайся, а просто иди вперед. <…> Только главное помни: кто ищет, тот всегда найдет», - написала Наталия Кошелева и добавила, что вода камень точит.

Напомним, Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).