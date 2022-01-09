За два дня в Рязани подтвердили смерть от коронавируса у 22 человек

В субботу, 8 января, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 12 человек.

Это семь женщин – 49 лет, 58 лет, 68 лет, 72 года, 72 года, 72 года, 84 года и пятеро мужчин – 73 года, 75 лет, 79 лет, 84 года, 87 лет.

В воскресенье, 9 января, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 10 человек.

Это шесть женщин – 65 лет, 65 лет, 72 года, 78 лет, 84 года, 91 год и четверо мужчин – 67 лет, 68, лет, 74 года, 82 года.

В оперативной группе уточнили, что все люди скончались в декабре 2021 года.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2613 человек.