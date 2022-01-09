В субботнем ДТП с фурой погиб 71-летний мужчина

В аварии пострадали семь человек и один погиб. Фото: издательство "Пресса".

8 января в ДТП в Рязанском районе погиб 71-летний мужчина. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Уточняется, что на трассе Р-132 у поворота на деревню Секиотово столкнулись грузовик DAF с полуприцепом и два легковых автомобиля - Nissan Qashqai и Changan.

В результате аварии погиб пассажир Nissan. Семь человек, среди которых один ребенок, обращались за медицинской помощью.

Напомним, в пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили, что легковушки остановились на красный сигнал светофора. В это время в них врезался грузовик, ехавший в попутном направлении.