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Общество9 января 2022 8:22

Глава горадминистрации осталась недовольна уборкой рязанских улиц

Елена Сорокина распорядилась навести порядок на целом ряде объектов
Источник:kp.ru
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Территория у магазина «Пятерочка» не очищена и не обработана пескосоляной смесью. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Территория у магазина «Пятерочка» не очищена и не обработана пескосоляной смесью. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

8 января глава горадминистрации Елена Сорокина проинспектировала рязанские улицы, проверив качество уборки снега. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности сити-менеджер осталась недовольна состоянием тротуаров у магазина «Пятерочка» на улице Советской Армии, 21, у ТРЦ «Премьер», на улицах Тимакова, Зубковой, Новоселов, Соборной и Первомайском проспекте.

Елена Сорокина дала поручение в кратчайшие сроки устранить недостатки и привести остановки общественного транспорта, а также улицы в нормативное состояние.