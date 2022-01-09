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Происшествия8 января 2022 21:03

На улице Бирюзова в Рязани водитель легковушки сбил двоих пешеходов и скрылся

Виновника наезда ищут инспекторы ГИБДД
Источник:kp.ru
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Вечером, 8 января, в рязанском микрорайоне Канищево сбили двоих пешеходов. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась примерно в 22.30 на улице Бирюзова.

По свидетельству очевидца, размещенному в автомобильном паблике ПУВР, водитель наехал на двух человек на пешеходном переходе, недалеко от остановки общественного транспорта «2 квартал». Как отмечает рязанец, один из пострадавших получил тяжелые травмы.

На месте работают полицейские. Устанавливается личность виновника дорожно-транспортного происшествия, а также марка автомобиля.