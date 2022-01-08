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Общество8 января 2022 19:22

Скончался бывший зампред рязанского правительства Виктор Кондрашов

Причиной смерти экс-чиновника стала болезнь сердца
Источник:kp.ru
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Скончался бывший заместитель председателя рязанского правительства Виктор Кондрашов. Фото: Mediaryazan.ru

Скончался бывший заместитель председателя рязанского правительства Виктор Кондрашов. Фото: Mediaryazan.ru

В Рязани на 61 году жизни скончался бывший заместитель председателя правительства Рязанской области Виктор Кондрашов, сообщает «МедиаРязань».

Свой трудовой путь Виктор Анатольевич начал на рязанском Радиозаводе, который возглавил в 1994 году. А через два года перешел на работу в региональное правительство, где получил пост заместителя председателя. При губернаторе Вячеславе Любимове курировал вопросы развития промышленности. В 2003 году ушел в отставку.

После этого Виктор Кондрашов работал в различных структурах городской мэрии, в том числе несколько лет возглавлял МУП "РМПТС". В 2010 году участвовал в конкурсе на должность главы администрации Рязани, но проиграл Виталию Артемову.

По информации «Медиарязань», скончался Виктор Анатольевич в рязанском кардиодиспансере от болезни сердца.