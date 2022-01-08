Скончался бывший зампред рязанского правительства Виктор Кондрашов

Скончался бывший заместитель председателя рязанского правительства Виктор Кондрашов. Фото: Mediaryazan.ru

В Рязани на 61 году жизни скончался бывший заместитель председателя правительства Рязанской области Виктор Кондрашов, сообщает «МедиаРязань».

Свой трудовой путь Виктор Анатольевич начал на рязанском Радиозаводе, который возглавил в 1994 году. А через два года перешел на работу в региональное правительство, где получил пост заместителя председателя. При губернаторе Вячеславе Любимове курировал вопросы развития промышленности. В 2003 году ушел в отставку.

После этого Виктор Кондрашов работал в различных структурах городской мэрии, в том числе несколько лет возглавлял МУП "РМПТС". В 2010 году участвовал в конкурсе на должность главы администрации Рязани, но проиграл Виталию Артемову.

По информации «Медиарязань», скончался Виктор Анатольевич в рязанском кардиодиспансере от болезни сердца.