Ушел из жизни касимовский хоккеист Эдуард Султанаев. Фото: пресс-служба Ночной хоккейной лиги.

Рязанская область потеряла известного хоккеиста Эдуарда Султанаева. Некролог, посвященный талантливому игроку, появился в telegram-канале «Типичный Касимов».

Эдуард Султанаев с 2002 года возглавлял местную любительскую хоккейную команду «Восход СУ – 2». Из-за отсутствия в Касимове нормальных условий для тренировки спортсмены ездили за 100 километров от дома – в Сасово. Но, несмотря на это, команда на протяжении нескольких лет занимала лидирующие позиции областной Ночной хоккейной лиги в категории «Любитель 40+». В 2017 году хоккеисты стали первыми, а в 2018 и 2019 годах – располагались на второй строчке рейтинга.

Также Эдуард Адильевич был участником «Клуба Макарова» - символической организации, объединяющей лучших снайперов любительского чемпионата страны по хоккею.

Причина смерти спортсмена в некрологе не указывается.

Эдуарду Султанаеву был 51 год.