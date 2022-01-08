В результате серьезного ДТП под Рязанью погиб один человек и пострадали семеро

8 января в Рязанском районе произошло серьезное ДТП. Фото:@podslushano_ryazan

8 января примерно в 16.00 в Рязанском районе случилась серьезная авария. На трассе Р-132 у поворота на деревню Секиотово столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, легковушки остановились на красный сигнал светофора. В это время в попутном направлении ехал грузовик. По пока неустановленной причине водитель не успел затормозить, в результате чего наехал на впереди стоящий транспорт.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир одного из легковых автомобилей. Семь человек, среди которых один ребенок, обращались за медицинской помощью.

В настоящий момент на месте аварии работают полицейские. Проводится проверка.