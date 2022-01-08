В Солотче 41-летняя женщина без прав каталась на вездеходе по поселку, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Нарушительницу за рулем мототранспорта заметили на одной из улиц патрульные полицейские, которые совершали плановый объезд местности. Автоледи остановили с целью проверки, однако ни водительских прав, ни каких-либо документов на вездеход у женщины не оказалось.

Полицейские вызвали на место сотрудников областной госавтоинспекции, которые, в свою очередь, составили на рязанку два административных протокола.

Теперь женщина будет вынуждена заплатить штраф.