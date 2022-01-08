Рязанка сфотографировала нечищеную дорогу у входа в ЦПКиО

В Рязани засняли нечищеную дорогу у входа в ЦПКиО. Фото: @la_gentill.

Рязанцы вновь пожаловались на не чищеные от снега дороги и пешеходные зоны. В этот раз в объектив любительской фотокамеры попал вход в центральный парк культуры и отдыха.

На снимке, размещенном в соцсети, видно, что дорога и тротуары, ведущие к парку, утонули в снежной каше. Как отметила автор фото, рязанка с ником @la_gentill, этот участок коммунальщики за всю зиму еще ни разу не чистили.

«Выходные у страны, приезжают гости со всей России, вам самим не стыдно?» - пишет возмущенная девушка.

В комментариях рязанцы рассказали, что подобная ситуация не только в ЦПКиО. Так, темно, нечищено и скользко на Лыбедском бульваре, новом мосте у цирка и на улице Почтовой – стоит отметить, что именно здесь проходит большинство новогодних городских мероприятий.

Ранее глава администрации Рязани Елена Сорокина уже проверяла качество уборки улиц в Железнодорожном районе. Но, судя по всему, несмотря на рейды чиновников, проблема нечищеных дорог в Рязани по-прежнему актуальна.