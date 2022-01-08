В муниципалитетах области прошли рождественские гуляния

В Спасском районе при поддержке главы Кирицкого сельского поселения, члена местного политсовета «Единой России» Надежды Терехиной прошла игровая программа «Рождественские встречи».

«Зимний праздник – это всегда положительные эмоции, радостное общение, веселые соревнования, удивительный восторг. Игры и развлечения зимой на открытом воздухе не только доставляют детям огромную радость, но и приносят неоценимую пользу их здоровью», – отметила глава поселения.

Все присутствующие поблагодарили организаторов мероприятия.

В Пителинском районе в рамках Декады спорта и здоровья также прошли спортивные соревнования для детей. Секретарь местного отделения партии Анна Васина приветствовала участников в Потапьевском, Пеньковском и Нестеровском поселении.

«По доброй традиции в новогодние и рождественские праздники юные пителинцы с удовольствием участвуют в играх, конкурсах и, конечно, получают заслуженные подарки», – отметила она.

Традиционные рождественские гуляния прошли в селе Ерлино Кораблинского района. Праздник состоялся на малой сценической площадке возле здания музея-заповедника «Усадьба Сергея Худекова». Организовали и провели его артисты Кораблинского Дворца культуры под руководством директора ДК, члена фракции «Единой России» в Кораблинском городском поселении Елены Поповой.

Вместе со сказочными персонажами гости водили хороводы, пели и танцевали возле наряженной елки.

Подготовлено пресс-службой РОО "Единая Россия".