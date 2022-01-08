В Рязани засняли внушительную колонну военной техники

В Рязани очевидцы засняли внушительную колонну военной техники. Любительское видео появилось в группе «Типичная Рязань».

На кадрах видно, как по обочине дороги едет военная техника. По самым скромным подсчетам, в колонне шли не менее 40 боевых машин, причем это только те, которые попали на видео. Как сообщили очевидцы, транспорт двигался по Московскому шоссе в сторону аэродрома Дягилево.

«Учения или Казахстан?» - задается вопросом автор видео.

В комментариях мнения разделились. Одни пользователи отметили, что на обычные учения военные так и едут – по обочине дороги, чтобы не разрушать асфальт. Другие утверждают, что такое количество техники могут перебрасывать только в соседнюю страну.