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Общество8 января 2022 9:09

В Рязани засняли внушительную колонну военной техники

Колонна из более чем 40 боевых машин двигалась по Московскому шоссе в направлении аэродрома Дягилево
Источник:kp.ru
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В Рязани очевидцы засняли внушительную колонну военной техники. Любительское видео появилось в группе «Типичная Рязань».

На кадрах видно, как по обочине дороги едет военная техника. По самым скромным подсчетам, в колонне шли не менее 40 боевых машин, причем это только те, которые попали на видео. Как сообщили очевидцы, транспорт двигался по Московскому шоссе в сторону аэродрома Дягилево.

«Учения или Казахстан?» - задается вопросом автор видео.

В комментариях мнения разделились. Одни пользователи отметили, что на обычные учения военные так и едут – по обочине дороги, чтобы не разрушать асфальт. Другие утверждают, что такое количество техники могут перебрасывать только в соседнюю страну.