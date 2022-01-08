Под Рязанью новогоднее застолье закончилось убийством

В Пронске новогоднее застолье закончилось убийством, сообщает пресс-служба СКР по Рязанской области.

Как удалось установить, 2 января 2022 года, 41-летний житель Пронского района распивал алкоголь вместе с приятелем. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой 3 января скончался в больнице, не приходя в сознание.

Михайловские следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого – им оказался житель Пронского района, 1994 года рождения. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности.

Решается вопрос о заключении прончанина под стражу.