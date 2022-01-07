Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 января 2022 17:33

В результате серьезного ДТП в Рязани госпитализированы два человека

На развязке Северной окружной дороги столкнулись внедорожник и седан
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
7 января на развязке Северной окружной дороги Рязани в районе улицы Каширина случилась серьезная авария. Фото: progorod62.ru

7 января на развязке Северной окружной дороги Рязани в районе улицы Каширина случилась серьезная авария. Фото: progorod62.ru

7 января на развязке Северной окружной дороги Рязани в районе улицы Каширина случилась серьезная авария. В столкновении седана и внедорожника пострадали два человека, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По данным портала Про Город, в ДТП поучаствовали автомобили Land Cruiser и Fiat. Как уточняет ya62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, травмы получили супруги – 39-летний мужчина и 35-летняя женщина. У обоих диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга. Кроме того, мужчина получил ушиб грудной клетки.

Обоих пострадавших доставили в БСМП.