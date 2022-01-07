В результате серьезного ДТП в Рязани госпитализированы два человека

7 января на развязке Северной окружной дороги Рязани в районе улицы Каширина случилась серьезная авария. Фото: progorod62.ru

7 января на развязке Северной окружной дороги Рязани в районе улицы Каширина случилась серьезная авария. В столкновении седана и внедорожника пострадали два человека, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По данным портала Про Город, в ДТП поучаствовали автомобили Land Cruiser и Fiat. Как уточняет ya62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, травмы получили супруги – 39-летний мужчина и 35-летняя женщина. У обоих диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга. Кроме того, мужчина получил ушиб грудной клетки.

Обоих пострадавших доставили в БСМП.