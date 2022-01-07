В Рязани от коронавируса умерла женщина, которой было всего 35 лет

В четверг, 6 января, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 12 человек.

Это девять женщин – 35 лет, 66 лет, 72 года, 73 года, 74 года, 77 лет, 78 лет, 82 года, 84 года и трое мужчин – 60 лет, 68 лет, 75 лет.

В пятницу, 7 января, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 16 человек.

Это 11 женщин – 53 года, 58 лет, 65 лет, 66 лет, 66 лет, 67 лет, 68 лет, 80 лет, 83 года, 84 года, 90 лет и пятеро мужчин – 57 лет, 65, лет, 71 год, 73 года, 80 лет.

В оперативной группе уточнили, что все люди скончались в декабре 2021 года.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2591 человек.