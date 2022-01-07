В ночь на 8 января в Рязанской области похолодает до -12

В Рязанской области МЧС обнародовало прогноз местного филиала Росгидромета на 8 января. Согласно ему, в ночь на субботу похолодает, в отдельных районах до -12 градусов.

Температура воздуха в темное время суток ожидается в пределах -12…-7 градусов по Цельсию. Днем тоже будет прохладнее, чем пятницу, а именно -10…-5 градусов.

«Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, ночью местами порывы 12 м/с», - говорится в прогнозе.

Что касается осадков, днем они маловероятны. Если они и выпадут, то с наибольшей вероятностью ночью и притом небольшие.