Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 января 2022 10:38

В ночь на 8 января в Рязанской области похолодает до -12

Днем субботы не теплее -5. Свой прогноз опубликовали метеорологи
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Рязанской области МЧС обнародовало прогноз местного филиала Росгидромета на 8 января. Согласно ему, в ночь на субботу похолодает, в отдельных районах до -12 градусов.

Температура воздуха в темное время суток ожидается в пределах -12…-7 градусов по Цельсию. Днем тоже будет прохладнее, чем пятницу, а именно -10…-5 градусов.

«Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, ночью местами порывы 12 м/с», - говорится в прогнозе.

Что касается осадков, днем они маловероятны. Если они и выпадут, то с наибольшей вероятностью ночью и притом небольшие.