На Лыбедском бульваре рязанцы устроили снеговичный флешмоб

У участников фестиваля ледовых скульптур в центре Рязани появились последователи среди горожан.

У участников фестиваля ледовых скульптур в центре Рязани появились последователи среди горожан. Люди стали стихийно и массово лепить снеговиков на Лыбедском бульваре – рядом с площадкой официального мероприятия. Городская администрация запечатлела процесс на видео.

Вдоль дорожек появляются не только «классические» снеговики, но и другие разнообразные изваяния, в том числе фигурки животных и сказочных персонажей. И все это рядом с творениями опытных художников и скульпторов, занявшими свое место рядом с главным арт-объектом бульвара – светящейся «елкой».

Организаторы фестиваля признались что народный творческий порыв – это своего рода флешмоб, так как ничего подобного запланировано не было.

«Благодарим всех за такое участие в фестивале! Даже наши "ледовые" мастера прошлись, посмотрели и были очень обрадованы тем, что вдохновили рязанцев на творчество!», - отметили в оргкомитете.