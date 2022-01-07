Два человека пострадали в ДТП с «Ладой» и Nissan под Рязанью

На территории Рязанского района 6 января столкнулись два легковых автомобиля – «Лада Гранта» и Nissan Qashqai. ДТП прокомментировала областная Госавтоинспекция.

Авария случилась примерно в 16:20 на 25 километре дороги Рязань – Пронск – Скопин. Виновника полицейские не называют пока даже предварительно.

Известно лишь, что в результате инцидента пострадали два человека, а именно водитель «Лады» и пассажирка Nissan.

«Проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются», - добавили в ГИБДД по Рязанской области.