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Происшествия7 января 2022 7:42

Два человека пострадали в ДТП с «Ладой» и Nissan под Рязанью

Авария произошла днем 6 января в 25 километрах от областного центра
Источник:kp.ru
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На территории Рязанского района 6 января столкнулись два легковых автомобиля – «Лада Гранта» и Nissan Qashqai. ДТП прокомментировала областная Госавтоинспекция.

Авария случилась примерно в 16:20 на 25 километре дороги Рязань – Пронск – Скопин. Виновника полицейские не называют пока даже предварительно.

Известно лишь, что в результате инцидента пострадали два человека, а именно водитель «Лады» и пассажирка Nissan.

«Проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются», - добавили в ГИБДД по Рязанской области.