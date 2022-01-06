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Происшествия6 января 2022 19:01

Рязанского предпринимателя Алексея Громова хотели убить гранатами

Пособники передумали по циничной причине – боялись, что бизнесмен выживет
Источник:kp.ru
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Рязанского предпринимателя Алексея Громова хотели убить гранатами.

Рязанского предпринимателя Алексея Громова хотели убить гранатами.

Рязанского предпринимателя Алексея Громова хотели подорвать гранатами, но потом убийцы решили, что после такого способа он может и не умереть. Об этом «КП-Рязань стало известно во время оглашения вердикта.

Присяжные посчитали доказанным, что в июле 2019 года в Московской области один из пособников убийства - Игорь Петров, встретился с Виноградовым, Милюхиным и Хачатуровым. Во время встречи те указали, что им нужны еще 2,5 млн рублей.

Кроме того, Милюхин поинтересовался у Петрова, а не стоило бы использовать гранаты для убийства? Петров отказался, объяснив, что Громов после гранат может выжить.

Информацию о деньгах Петров потом передал Рогачеву - тот согласился выплатить только 1,5 млн рублей, но только после убийства предпринимателя. Этот момент присяжные признали доказанным (подробнее о вердикте и том, что происходило в суде).

Отметим, что по суду еще не все ясно. Вердикт и последующие постановления могут быть обжалованы.

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