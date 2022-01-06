Рязанского предпринимателя Алексея Громова хотели убить гранатами.

Рязанского предпринимателя Алексея Громова хотели подорвать гранатами, но потом убийцы решили, что после такого способа он может и не умереть. Об этом «КП-Рязань стало известно во время оглашения вердикта.

Присяжные посчитали доказанным, что в июле 2019 года в Московской области один из пособников убийства - Игорь Петров, встретился с Виноградовым, Милюхиным и Хачатуровым. Во время встречи те указали, что им нужны еще 2,5 млн рублей.

Кроме того, Милюхин поинтересовался у Петрова, а не стоило бы использовать гранаты для убийства? Петров отказался, объяснив, что Громов после гранат может выжить.

Информацию о деньгах Петров потом передал Рогачеву - тот согласился выплатить только 1,5 млн рублей, но только после убийства предпринимателя. Этот момент присяжные признали доказанным (подробнее о вердикте и том, что происходило в суде).

Отметим, что по суду еще не все ясно. Вердикт и последующие постановления могут быть обжалованы.

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