В муниципалитетах Рязанской области организуют игры и забавы

В канун Нового года и первые дни января в муниципалитетах региона проводятся праздничные мероприятия для детей и взрослых.

В Рыбновском районе в рамках конкурса «Лучшая фотозона» до 10 января любой желающий может посетить учреждения культуры и сделать интересные фотографии: у новогоднего камина, рядом с ученым котом, написать письмо деду Морозу.

«Посетил одну из таких фотозон – «Белую студию» в Федякинском сельском доме культуры. Поздравил работников учреждения с Новым годом и обсудил ближайшие планы», – рассказал глава Вакинского сельского поселения, депутат-член фракции «Единой России» в Рыбновской районной Думе Андрей Шустов.

При поддержке активистов местного отделения партии Дед Мороз, Снегурочка и волшебный эльф подарили жителям Селецкого сельского поселения новогоднюю сказку.

«Новый год – всегда ожидание чуда, волшебных превращений, приключений и удивительных перемен, – отметил глава поселения, депутат-единоросс Рыбновской районной Думы Михаил Адров. – Благодаря слаженной совместной работе работников сельского дома культуры – в их числе и депутаты поселения Елена Дрожжина и Елена Николаева – удалось зарядить жителей поселения позитивом и праздничным настроением, а души ребятишек наполнить верой в добрых героев и их волшебство».

В Касимове 4 января в Доме детского творчества ребята из объедения «Живые куклы» показали театрализованное представление по сказке Ганса-Христиана Андерсена «Свинопас». Кукол воспитанники объединения изготовили своими руками. После спектакля гости смогли принять участие в театральном мастер-классе.

В этот же день для обучающихся и гостей дома детского творчества активисты первичного отделения партии «Единая Россия» Светлана Разуваевская, Марианна Широкова, Алексей Терешин, Екатерина Линькова организовали спортивную игровую программу «Хорошо, что есть каникулы».

5 января в Касимове прошли спортивно-развлекательные программы с Дедом Морозом и Снегурочкой в микрорайонах Затон, Сиверка и Приокский.

«По традиции в новогодние и рождественские праздники для детей организуются, игры, забавы и, конечно, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Например, в микрорайоне Приокский игровую программу «Зимние забавы возле елки» организовали учащиеся и преподаватели Детской школы искусств, аппаратура для праздника была предоставлена Дворцом культуры города Касимова», – рассказала секретарь местного отдедения партии «Единая Россия» Лариса Трифонова.

Ребята с удовольствием водили хороводы вокруг елки, пели новогодние песни, участвовали в играх и конкурсах и радовались победам. Все получили сладкие призы от Деда Мороза.

Предоставлено пресс-службой РОО "Единая Россия".