В ночь на Рождество в Рязани ожидаются нулевая температура и снег

В пятницу, 7 января, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на данные метеорологов.

В ночь на Рождество в Рязани возможны небольшие осадки в виде снега, в том числе – мокрого. Местами может быть налипание мокрого снега.

Днем 7 января прогнозируется небольшой снег, а также гололедица, местами - сильная. Ветер юго-западный, северо-западный, порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью, как и днем будет -5… 0 градусов, а к вечеру возможно понижение до -10… -8 градусов.

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