По Рязани расклеивают объявления об отмене троллейбусного маршрута №1.

По Рязани неизвестные расклеивают объявления за подписью МУП «УРТ», в котором указано, что троллейбусы №1 перестают ходить с 12 января.

«В связи с износом троллейбусной контактной сети от улицы Забайкальской до улицы Юбилейной и ее демонтажем, а также реализацией транспортной реформы, отменяется троллейбусный маршрут №1», - говорится в объявлении.

Якобы вместо троллейбуса на линию власти выпустят автобус №т1.

«Ложь и провокация. Мы сейчас отыскиваем и снимаем эти бумажки. По всем запланированным изменениям мы дали информацию. Она есть на сайте администрации Рязани», - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Отметим, что контактный телефон, указанный в объявлении, закреплен за одним из подразделений транспортной компании ООО «Ранд Транс» в Люберцах Московской области.

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