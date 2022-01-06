По Рязани расклеивают объявления об отмене троллейбусного маршрута №1.
По Рязани неизвестные расклеивают объявления за подписью МУП «УРТ», в котором указано, что троллейбусы №1 перестают ходить с 12 января.
«В связи с износом троллейбусной контактной сети от улицы Забайкальской до улицы Юбилейной и ее демонтажем, а также реализацией транспортной реформы, отменяется троллейбусный маршрут №1», - говорится в объявлении.
Якобы вместо троллейбуса на линию власти выпустят автобус №т1.
«Ложь и провокация. Мы сейчас отыскиваем и снимаем эти бумажки. По всем запланированным изменениям мы дали информацию. Она есть на сайте администрации Рязани», - прокомментировали в пресс-службе мэрии.
Отметим, что контактный телефон, указанный в объявлении, закреплен за одним из подразделений транспортной компании ООО «Ранд Транс» в Люберцах Московской области.
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