Еще на шести улицах Рязани до вечера 6 января отключили воду

6 января еще на шести улицах микрорайона Дашково-Песочня отключили холодную воду. Об этом сообщает администрация Рязани. По информации властей, причина отключения водоснабжения – ремонт на водоводе. Воду отключили в 13:30.

До 18:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Шереметьевская, д. 6 корп. 2, д. 6 корп. 1, д. 8 корп. 2, д. 8 корп. 1, д. 8, д. 10, д. 10 корп. 2, д. 10 корп. 4, д. 10 корп. 3, д. 12, д. 9 корп. 2, д. 9 корп. 1, д. 9, д. 7;

- Васильевский переулок, д. 5, д. 9, д. 10;

- улица Васильевская, д. 5, д. 7, д. 9, д. 10, д. 13, д. 16, д. 17;

- Васильевский проезд, д. 3, д. 8;

- улица Песоченская, д. 4, д. 6, д. 8, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18;

- улица Новоселов, д. 53, д. 53 корп. 1, д. 53 корп. 2, д. 53 корп. 3, д. 55, д. 51, д. 51 корп. 1, д. 51 корп. 2, д. 51 корп. 3, д. 49, д. 45 корп. 1.

Ранее сообщалось об отключении воды на трех улицах (смотреть адреса).