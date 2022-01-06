В Солотче полиция задержала двоих лихачей на квадроцикле и снегоходе

В Солотче рязанские полицейские задержали двоих мужчин, управлявших квадрациклом и снегоходом с нарушениями. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

На окраине курортного поселка сначала остановили 39-летнего рязанца, который мчался на квадроцикле, а потом на улице Почтовой Солотчи – 41-летнего москвича. У обоих не было каких-либо документов на управление транспортом.

В Солотче рязанские полицейские задержали двоих мужчин, управлявших квадрациклом и снегоходом с нарушениями

На водителей сотрудники ДПС составили протоколы. Всем им грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей – за незарегистрированный транспорт, а также – от 5 до 15 тысяч рублей, за управление транспортом без прав.

Ранее сообщалось, что 2 января, пьяный водитель на снегоходе сбил рязанскую пенсионерку (подробнее).

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