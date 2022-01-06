На трех улицах Рязани 6 января отключили холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – ремонтные работы на Новоселах, 54.

В четверг, 6 января, до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

- улица Зубковой, дома №№21, 21 корпус 1, 21 корпус 2, 21 корпус 3, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 23, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 25 корпус 3, 26, 26 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 27 корпус 3, 27 корпус 4, 28, 28 корпус 1;

- улица Новоселов, дома №№40, 40а, 42, 46, 47, 48, 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3, 50, 52, 58;

- улица Колупановка, дома №№1, 3, 7 (частный сектор).

Подвозить техническую воду будут к домам №№ 20 и 26 корпус 1 по улице Зубковой.