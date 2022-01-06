В ночь на Рождество в Рязани усилят работу правоохранительных органов. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Рязанской области.

В рождественскую ночь – на 7 января 2022 года – около 150 сотрудников и военнослужащих рязанского управления Росгвардии вместе с полицией обеспечат безопасность граждан у храмов и других мест, где будут проводиться праздничные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Еще до начала богослужений кинологи ОМОН с собаками обследовали территории, прилегающие к православным храмам. Маршруты патрульных экипажей максимально приближены к церквям, храмам и монастырям.

Кроме того, во время новогодних праздников усиленно контролируются места торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.

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