В ближайшие часы Рязанскую область накроют мокрый снег и гололед

По данным филиала Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы и до конца 6 января на территории Рязанской области прогнозируются налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах гололедица. Метеопредупреждение опубликовало региональное управление МЧС.

В связи с непогодой в ведомстве напомнили простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами, ЛЭП;

- ограничить (по возможности) время нахождения на улице;

- вечером держать наготове электрический фонарь;

- не пользоваться для освещения открытым огнем.

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