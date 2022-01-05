В Кораблинском районе произошло ДТП с участием пешехода и «ватрушки»

В понедельник, 3 января, в селе Лесуново Кораблинского района произошло ДТП с участием пешехода. 20-летний житель Московской области решил покатать свою знакомую на тюбинге («ватрушке»). Он привязал «ватрушку» к автомобилю Lada Vesta и отправился в путь. На повороте молодой человек не рассчитал занос привязанного тюбинга и сбил им 53-летнюю местную жительницу.

Женщина вынуждена была обращаться за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает, что передвижение привязанных к автомобилю саней, «ватрушек» и прочих объектов запрещено!