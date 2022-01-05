Лев Борисович Маврин в роли Дедушки Мороза.

4 января рязанские воздухоплаватели приняли участие во всероссийском фестивале-флешмобе «Яблоки на снегу». Три аэростата, пилотируемые Олегом и Дмитрием Жоховыми, Сергеем Назаруком, поднялись с поля рядом с поселком Варские и, проплыв над Солотчинским шоссе, устремились в сторону села Заокского.

Фестиваль «Яблоки на снегу» проводится в новогодние праздники в разных городах России. Его задача – объединить аэронавтов за общим делом, несмотря на разделяющие их расстояния. Свое название он получил за внешний вид - яркая оболочка аэростата на белом фоне напоминает сочное наливное яблоко.

Еще один обязательный атрибут фестиваля – присутствие Дедушки Мороза. Его роль с блеском исполнил легенда рязанского воздухоплавания Лев Маврин, отметивший днем ранее свое 70-летие.

Предполетная проверка аэростата Дедушкой Морозом.