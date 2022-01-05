В Рязани от коронавируса умер мужчина, которому было всего 35 лет

Во вторник, 4 января, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 13 человек.

Это пять женщин – 60 лет, 62 года, 73 года, 83 года, 95 лет и восемь мужчин – 63 года, 64 года, 66 лет, 67 лет, 68 лет, 69 лет, 70 лет, 71 год.

В среду, 5 января, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 11 человек.

Это восемь женщин – 53 года, 57 лет, 64 года, 65 лет, 78 лет, 81 год, 84 года, 91 год и трое мужчин – 35 лет, 59, лет, 73 года.

В оперативной группе уточнили, что все люди скончались в декабре 2021 года.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2563 человек.

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