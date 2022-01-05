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Происшествия5 января 2022 8:57

На пожаре в Касимове рано утром погибли мать и сын

Огонь заметили соседи, они и вызвали пожарных
Источник:kp.ru
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В 3.34 в среду, 5 января, на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на улице Губарева в райцентре Касимов. Загорелся жилой деревянный одноэтажный дом.

Огонь заметили соседи. Именно они и вызвали пожарных.

На тушение выезжали пять пожарных автомобилей и 13 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

К сожалению, дом сгорел полностью. В огне погибли 85-летняя женщина и ее 65-летний сын.

Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным и часто курил дома.

Касимовский МСО СК России по Рязанской области проводит по факту гибели людей доследственную проверку.