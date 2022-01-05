Андрей Макаров и Дмитрий Хубезов исполнили мечты юных рязанцев

Подарок для 10-летней Полины.

В преддверии Нового года всероссийский проект «Мечтай со мной» организует акцию «Елка желаний», направленную на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо. Пожелания детей и пожилых граждан может осуществить любой совершеннолетний россиянин.

Активными участниками акции стали депутаты от «Единой России» всех уровней. Уже не первый раз мечты юных рязанцев исполняют парламентарии от Рязанской области – председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Подарок от Андрея Макарова маленькой рязанке передали Дед Мороз и Снегурочка. 10-летней Полине вручили планшет. Мама девочки рассказала, что техника нужна для учебы и дополнительных занятий.

- Теперь дочке станет удобнее выполнять домашнее задание учителей, – добавила женщина.

Дмитрий Хубезов поздравил с наступающим Новым годом 9-летнего Родиона. Мальчик мечтал о конструкторе Lego из тематической серии.

- Желаю тебе здоровья и стать достойным гражданином нашей страны, – обратился к маленькому рязанцу парламентарий.

Мама Родиона поблагодарила депутата Госдумы за новогодний подарок.

- Сын любит заниматься с Lego. В последнее время ему больше нравится играть с отдельными фигурками – человечками. Кроме того, пару лет он поклонник фильмов «Марвел». И тут все соединилось – любимые игрушки из любимых фильмов, – поделилась она.

Впервые акцию провели в 2018 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. С тех пор в жизнь уже воплотили мечты более 21 тысяч детей. В прошлом исполнилось более 7,5 тысяч желаний, в том числе около 100 детей Рязанской области. В ней участвовали государственные учреждения, госкорпорации, коммерческие и некоммерческие организации. Присоединиться к акции можно на сайте елкажелании .рф.

Предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».