5 января в Рязанской области ожидается сильный снег

Утром в среду, 5 января, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцецнтра, объявило метеопредупреждение.

Сообщается, что в ближайшее время на территории региона начнется снег. Местами сильный снег. Снегопад продлится до конца суток.

Сотрудники ведомства сообщают, что возможно налипание мокрого снега. Порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. Также наблюдается гололед, а на дорогах гололедица.

Рязанцев и гостей региона просят соблюдать меры предосторожности.