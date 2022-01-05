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Происшествия5 января 2022 7:22

5 января в Рязанской области ожидается сильный снег

МЧС объявило метеопредупреждение
Источник:kp.ru
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Утром в среду, 5 января, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцецнтра, объявило метеопредупреждение.

Сообщается, что в ближайшее время на территории региона начнется снег. Местами сильный снег. Снегопад продлится до конца суток.

Сотрудники ведомства сообщают, что возможно налипание мокрого снега. Порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. Также наблюдается гололед, а на дорогах гололедица.

Рязанцев и гостей региона просят соблюдать меры предосторожности.