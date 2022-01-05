Рязанцы в начале января снова начали массово жаловаться на химическую вонь

В начале января 2022 года рязанцы вновь стали массово жаловаться на химическую вонь в разных частях города. Тревожные сообщения люди оставляют в социальных сетях.

«Вышла на лыжах покататься в районе завода «САМ». На улице вонь! Химией глаза режет. О каком приобщении к спорту, здоровому образу жизни, может идти речь? Почувствали «жуткую химическую вонь» и в непосредственном центре Рязани – на улице Красноярдской, а также в районе Горбатого моста.

«В районе Горбатого моста просто кошмар. Не хочется дышать, горечь во рту», - пишет Алиса Вороницкая.

27 декабря в Арбитражном суде Рязанской области приступили к рассмотрению иска Росприроднадзора к ООО «Завод Техно». Федеральное ведомство просит суд прекратить действие разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (читать подробнее).

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