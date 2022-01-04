Умерла Валентина Грачева, председатель районного Cовета ветеранов в Рязани

В Рязани ушла из жизни председатель Совета ветеранов Октябрьского района Валентина Грачева.

В Рязани ушла из жизни председатель Совета ветеранов Октябрьского района Валентина Грачева. Соболезнования родным и близким выразил коллектив городской администрации.

«Валентина Александровна была добрым, мудрым, понимающим человеком, готовым делиться своим опытом с другими», - написали представители мэрии.

Валентина Грачева родилась 16 июля 1956 в селе Черная Слобода Шацкого района. Отучившись в 1977 в Рязанском торгово-экономическом техникуме, начала трудовую карьеру товароведом. В 1987 уже стала директором Шацкого хлебокомбината. В 2006-2013 годах возглавляла отдел аренды и имущества ГНУ ВНИИМС.