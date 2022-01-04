Рязанский губернатор направил телеграмму в связи с кончиной Яшара Алиева

4 января губернатор Рязанской области Николай Любимов направил телеграмму в связи с кончиной председателя ПК «Квант» Яшара Октай оглы Алиева. Это подрядчик, построивший в регионе более 30 социальных объектов. Соболезнования адресованы коллегам, родным и близким Алиева.

«Его уход из жизни стал невосполнимой утратой для всего нашего региона, всех тех, кто знал Яшара Октай оглы, кто с ним работал», - говорится в телеграмме от имени губернатора.

Яшар Алиев за свой вклад в развитие отрасли удостаивался звания Почетный работник строительства и архитектуры Рязанской области. Он умер 30 декабря, и первой свои соболезнования публично выразила глава администрации города Сасово Евгения Рубцова.