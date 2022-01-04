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Общество4 января 2022 12:41

С вечера 4 января в Рязанской области ожидаются сильный снег и метель

Все это вместе со снежными заносами есть и в прогнозе на 5 января. Днем среды резко потеплеет
Источник:kp.ru
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МЧС опубликовало метеопредупреждение о сильном снеге и метели в Рязанской области.

МЧС опубликовало метеопредупреждение о сильном снеге и метели в Рязанской области.

С вечера 4 января и до вечера 5-го в Рязанской области ожидается снегопад, местами сильный. Также в прогнозе и соответствующем метеопредупреждении говорится о метели и снежных заносах. Температура в ночь на среду -18…-13.

Днем 5 января резко потеплеет - до -7…-2. Южный ветер при порывах усилится до 12-17 м/с. Осадки могут быть уже в виде мокрого снега с его налипанием на провода, ветви деревьев и другие объекты.

Информацию рязанского филиала Росгидромета публикует региональное управление МЧС.