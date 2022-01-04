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Общество4 января 2022 11:59

Проект охранных зон, грозивший застройкой Рязанского кремля, доработают

Власти обещают подключить к обсуждениям общественность, в том числе градозащитников, которые и забили тревогу
Источник:kp.ru
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Проект охранных зон, который грозил застройкой территории у Рязанского кремля, будет доработан.

Проект охранных зон, который грозил застройкой территории у Рязанского кремля, будет доработан.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Проект охранных зон, который грозил застройкой территории у Рязанского кремля, будет доработан. О таком решении сообщила госинспекция по охране объектов культурного наследия. К обсуждению областные власти обещают привлечь ВООПИиК, общественность и некую «комиссию экспертов».

Как указано на сайте инспекции, доработку решено провести «в связи с поступившими замечаниями в отношении проектной документации». То есть не обрати внимания на предполагаемые изменения активисты – бумаги отправили бы для утверждения в Минкультуры РФ втихую.

«Лоббисты пожелали поставить крест на всех мечтах горожан о набережной в Рязани, убедив проектировщика отвести территорию вдоль реки Трубеж от Рязанского кремля и до Северной окружной - под многоквартирную жилую застройку», - объяснили члены ВООПИиК суть возникшей ситуации.

По данным градозащитников, проектные работы оплатило и приняло правительство Рязанской области. Получившиеся в итоге материалы должны были послужить обоснованием для внесения соответствующих изменений в градостроительные регламенты объекта ОКН федерального значения «Древний город Переяславль - Рязанский и его оборонительные и архитектурные сооружения».