Под Рязанью в массовом ДТП пострадали дети 10 и 14 лет

На дороге Спас-Клепики – Рязань, где поворот на Агро-Пустынь, 4 января столкнулись три легковых автомобиля – «Лада Калина». Mazda и Honda. Как сообщает областная Госавтоинспекция, авария случилась примерно в 10:00.

По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель «Лады», который при повороте налево не пропустил «Мазду». В результате травмы получил мужчина, управлявший отечественным авто, и два его пассажира – дети в возрасте 10 и 14 лет.

«По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются», - добавили в пресс-службе ГИБДД по Рязанской области.