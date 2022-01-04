Прицепленный к машине тюбинг сбил женщину в Рязанской области

В Кораблинском районе тюбинг, прицепленный к машине, сбил пешехода. О ДТП в селе Лесуново, сообщает областная Госавтоинспекция.

Опасное развлечение устроил 20-летний водитель «Лады Веста» из Московской области со своей знакомой. Неуправляемый тюбинг, в котором была девушка, снес шедшую по краю дороги 53-летнюю местную жительницу.

«В результате происшествия женщина получила травмы. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь», - рассказали в ГИБДД.

Автоинспекторы напоминают, что катать людей в привязанных к автомобилю «ватрушка» незаконно и смертельно опасно, и последнее подтверждается множеством смертельных исходов.