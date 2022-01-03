Дело о нарколаборатории в рязанском Павелкове направлено в суд

Наркодилера взяли прямо в машине.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Еще в феврале 2021 года сотрудники правоохранительных органов при силовой поддержке спецподразделения «Гром» пресекли деятельность лаборатории по производству нескольких видов синтетических наркотиков, расположенной в частном доме в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области.
Именно оттуда синтетический наркотик оптовыми партиями поставлялся в Татарстан, Чувашию, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. На территории этих регионов обнаружили и изъяли из тайников-закладок более 10 кг приготовленных к сбыту запрещенных веществ. Распространяли их через теневой сегмент интернета.
Оперативники задержали 21-летнего мужчину недалеко от Павелкова. При досмотре при нем, а также в машине нашли несколько контейнеров с веществом – производным метилэфедрона, массой 210 граммов. В ходе обследования дома оперативники обнаружили лабораторное оборудование и прекурсоры.
В ходе расследования у наркодилера, из дома, где изготавливались наркотики, и из тайников-закладок на территории семи регионов России суммарно изъяли более 34 кг синтетических наркотиков.
Расследование уголовного дела закончено и направлено в суд.
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