Дело о нарколаборатории в рязанском Павелкове направлено в суд

Наркодилера взяли прямо в машине. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Еще в феврале 2021 года сотрудники правоохранительных органов при силовой поддержке спецподразделения «Гром» пресекли деятельность лаборатории по производству нескольких видов синтетических наркотиков, расположенной в частном доме в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области.

Именно оттуда синтетический наркотик оптовыми партиями поставлялся в Татарстан, Чувашию, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. На территории этих регионов обнаружили и изъяли из тайников-закладок более 10 кг приготовленных к сбыту запрещенных веществ. Распространяли их через теневой сегмент интернета.

Оперативники задержали 21-летнего мужчину недалеко от Павелкова. При досмотре при нем, а также в машине нашли несколько контейнеров с веществом – производным метилэфедрона, массой 210 граммов. В ходе обследования дома оперативники обнаружили лабораторное оборудование и прекурсоры.

В ходе расследования у наркодилера, из дома, где изготавливались наркотики, и из тайников-закладок на территории семи регионов России суммарно изъяли более 34 кг синтетических наркотиков.

Расследование уголовного дела закончено и направлено в суд.

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