Легендарному рязанскому воздухоплавателю Льву Маврину исполнилось 70 лет

Лев Борисович Маврин. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

3 января 1952 года родился человек, которому в конце восьмидесятых-начале девяностых суждено было встать у истоков возрождающегося отечественного воздухоплавания – Лев Борисович Маврин.

В раннем детстве он переехал жить в Рязань, и с тех пор город на Оке стал для него по-настоящему родным.

Лев Борисович совершил бесчисленное количество полетов в самых разных странах мира, он и по сей день является организатором любимого многими тысячами рязанцев фестиваля «Небо России».

Редакция «Комсомольской правды» присоединяется к поздравлениям, благодарит Льва Борисовича за многолетнюю дружбу и желает богатырского здоровья!

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