Менее ста случаев коронавируса выявлено в течение суток в рязанском регионе

Суточный прирост уменьшается и это не может не радовать. Фото из архива "КП".

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области 3 января было выявлено впервые за долгое время менее ста - 96 случаев - заражения коронавирусной инфекцией. В первый день наступившего года их было 114. По состоянию на 9.00 в Рязани и области, таким образом, всего зарегистрировано 61742 случая заболевания коронавирусом.

Накануне, 2 января, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 12 человек. В оперативной группе уточнили, что скончались они в декабре 2021 года.