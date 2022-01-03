В Рязанской области водитель в коматозном состоянии устроил ДТП

Прибор показал в Ряжске практически максимальное значение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На перекрестке Ряжска произошло ДТП с участием ВАЗ-2104 и Kia Sportage, которое обошлось без жертв. Об этом 3 января сообщил сайт регионального управления МВД.

Когда на место аварии прибыли сотрудники ДПС, они обнаружили водителя иномарки в неадекватном состоянии. При медицинском освидетельствовании прибор показал 1,989 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это соответствует более 4 промилле, что по классификации медиков расценивается как коматозное состояние.

На мужчину составлен акт и теперь ему грозит лишение права управления транспортным средством, а также административный штраф.

Напомним, что второе января стало трагическим днем для автомобилистов. Двое сгорели прямо в машине при ДТП в Михайловском районе. Неподалеку от Рыбного пьяный рязанец на снегоходе сбил 69-летнюю женщину. Практически одновременно с аварией в Михайловском районе случилось смертельная авария с участием автобуса - погибли пять человек.

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