Сотрудники ППС задержали в Рязани женщину, находящуюся в федеральном розыске

Новогодние "каникулы" пройдут для 29-летней задержанной пройдут в столице за решеткой. Фото пресс-службы регионального УМВД.

При патрулировании микрорайона Недостоево полицейские обратили внимание на женщину, которая при их появлении попыталась скрыться. Торопясь, она постоянно оборачивалась, наблюдая, следуют ли патрульные за ней.

Уже в ОВД по Московскому району, куда ее доставили, выяснилось, что это 29-летняя жительница города Ряжска, которая находится в федеральном розыске ГУ МВД России по городу Москва по подозрению в совершении кражи.

Задержанную передадут инициаторам розыска - уточняет пресс-служба регионального УМВД.

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