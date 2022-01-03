Под Рязанью внедорожник протаранил автомобиль и скрылся с места ДТП

Сообщение о том, что Mitsubishi Outlander черного цвета 2 января протаранил автомобиль в Солотче и скрылся с места происшествия, появилось в сообществе ПУВР соцсети ВКонтакте.

При этом, как сообщает автор поста, многие люди махали и кричали, чтобы водитель остановился. «Все материалы уже переданы в ГИБДД, но еще есть время для мирного урегулирования», - пишет Даниил Отмахов. Уверяющий, что подтверждением происшествия являются записи с видеорегистраторов свидетелей дорожной аварии.

Второе января вообще стало трагическим днем для автомобилистов. Двое сгорели прямо в машине при ДТП в Михайловском районе. Неподалеку от Рыбного пьяный рязанец на снегоходе сбил 69-летнюю женщину. Практически одновременно с аварией в Михайловском районе случилось смертельная авария с участием автобуса - погибли пять человек.

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